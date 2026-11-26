Жителя Кемеровской области приговорили к девять годам колонии строгого режима за убийство, Электростальский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, поздним вечером 18 января 2026 года в рейсовом автобусе у него произошел конфликт с 19-летним потерпевшим на почве внезапно возникшей личной неприязни. После выхода на остановке общественного транспорта на улице Мира конфликт перерос в драку, в ходе которой злоумышленник достал нож и нанес им удары оппоненту в область шеи и туловища. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте преступления.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.