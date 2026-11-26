Четырехэтажный особняк певца Сергея Трофимова в Новой Москве оценили в десятки миллионов рублей — об устройстве и стоимости загородного дома артиста сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Звездач».

Недвижимость исполнителя расположена в деревне Ямонтово: на возведение и отделку дома ушло около четырех лет. Общая площадь коттеджа вместе с прилегающими постройками достигает примерно 800 квадратных метров.

Внутри особняка есть все для отдыха и работы. На цокольном этаже обустроили бассейн и сауну, облицованную мрамором, а также оборудовали собственный кинозал и спортзал. Центральное место в гостиной занимает белый рояль, рядом разместились каминная зона и коллекция редкого оружия.

Этажами выше находятся просторная спальня, гардеробная и личная музыкальная студия певца. Самый верхний уровень отвели под детскую игровую зону — для сына Ивана там поставили барабанную установку, чтобы мальчик мог развиваться в музыке.

По оценке авторов канала, за последнее время недвижимость заметно прибавила в цене: если прежде сопоставимые дома продавались за ₽60 млн, то сейчас ценник стартует от ₽88 млн. Кроме загородного дома в Подмосковье, у Трофимова имеется недвижимость в Италии, но перебираться за границу музыкант не планирует.