От поля боя к фехтовальной дорожке: ветеран СВО из Коломны попал в резерв сборной

Ветеран специальной военной операции (СВО) из Коломны Сергей Михайлович Чернов вошел в резерв сборной России по паралимпийскому фехтованию. Об этом 16 марта сообщили в военно‑историческом спортивно‑культурном комплексе «Коломенский кремль».

Кадровый офицер участвовал в СВО с 2022 года. В июне 2024‑го он получил тяжелое минно‑взрывное ранение при минометном обстреле. После операций и долгого восстановления Чернов заново научился ходить на протезах, вернулся в Коломну и решил попробовать силы в фехтовании на колясках.

За год с небольшим спортсмен добился заметных успехов: получил путевку в резерв национальной сборной. Сейчас он находится на учебно‑тренировочных сборах вместе с ведущими атлетами страны и готовится к чемпионату России в Уфе.

По информации комплекса «Коломенский кремль», тренировки охватывают все три вида оружия: шпагу, рапиру и саблю. Чернов особенно проявил себя в фехтовании на рапирах — в одном из контрольных поединков он одержал победу над мастером спорта из Воронежа со счетом 15:10.