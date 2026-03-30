От поля боя — к пьедесталу: ветераны СВО из Коломны взяли медали на турнире по пауэрлифтингу

Всероссийский турнир «Сила Горизонта» по пауэрлифтингу, силовому двоеборью и жиму лежа прошел 28 марта. Соревнования на призы Центра физической культуры и спорта «Горизонт» и Ассоциации ветеранов СВО Московской области собрали сильнейших спортсменов страны.

Успешно выступили на турнире представители коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Игорь Подустов завоевал серебро в открытой возрастной категории (24–39 лет) и весовой категории 56 кг. Сергей Чернов стал победителем в категории «Мастера» (40–49 лет) и весовой категории 82,5 кг.

Оба спортсмена прошли через тяжелые испытания. Подустов начал заниматься паралимпийским спортом во время реабилитации после ранения — в 2022 году он лишился ноги в бою, за проявленный героизм был награжден орденом Мужества. Чернов, кавалер ордена Мужества и гвардии подполковник, в июне 2024‑го получил минно‑взрывное ранение в ЛНР. После операций и долгого восстановления он научился ходить на протезах и вернулся к активной жизни.

Сегодня Игорь Подустов и Сергей Чернов не ограничиваются силовыми видами спорта — они также успешно выступают на турнирах по паралимпийскому фехтованию, показывая пример стойкости и целеустремленности.