От прыжков на коньках до товарищеского матча: как прошел мастер-класс чемпиона мира для детей в Подольске
В Подольске бронзовый призер чемпионата мира Любимов провел мастер-класс
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В воскресенье, 4 января, на центральном катке в подольском парке, носящем имя героя Виктора Талалихина, прошло специальное спортивное мероприятие.
Для юных любителей хоккея и воспитанников местной школы «Витязь» был организован мастер-класс. Провел его обладатель бронзовой медали мирового первенства Роман Любимов.
«Это мероприятие нужно для развития и популяризации хоккея в нашем округе. Мы хотим поднять настроение жителям в новогодние праздники и дать возможность нашим детям поучиться у лучших», — сказал организатор мероприятия, директор клуба «Воевода» Александр Карпушкин.
Звездный наставник и его коллеги работали с детьми и подростками в возрасте от 8 до 16 лет. В рамках занятия на льду уделялось внимание отработке базовой техники катания на коньках и обращения с клюшкой. Профессионалы продемонстрировали юным спортсменам даже сложные технические приемы, такие как специальные прыжки, которые используются хоккеистами в игровых ситуациях для быстрого маневрирования.
«Такие встречи помогают начинающим спортсменам увидеть, к каким вершинам можно стремиться», — поделился тренер вратарей команды «Воевода» Максим Аляпкин.
Более 50 участников мастер-класса получили персональные рекомендации от опытных игроков. Завершилось мероприятие товарищеским матчем, в котором ребята смогли применить на практике полученные знания.
