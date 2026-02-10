От сцены с Пугачевой до ансамбля для пенсионеров: необычный путь тюменского хореографа

Строгая команда «Девушки, сначала!» раздается в танцевальном классе, где самая младшая ученица на 15 лет старше полувекового юбилея. 57-летний Сергей Змановский, когда-то выступавший с Аллой Пугачевой, вернулся в Тюмень, чтобы создать народный ансамбль для людей поколения 50+, пишет 72.ru .

Танцевать Сергей начал в 6 лет, попав в знаменитый ансамбль «Зори Тюмени». Его первая заграничная поездка в 1978 году в Скандинавию, как он вспоминает, сопровождалась персональным «консультантом» от КГБ. После школы он окончил Московский институт культуры на одном курсе с Леонидом Агутиным и Богданом Титомиром, с которыми участвовал в студенческих спектаклях.

Карьера привела его на главные сцены страны и мира.

«Полмира, наверное, объездил… Танцевал в Кремлевском дворце съездов. Работал с Пугачевой», — говорит Сергей.

Три года подряд его коллектив участвовал в «Рождественских встречах» Примадонны.

После серьезных проблем со здоровьем, связанных с заболеванием, полученным в армии, и длительного перерыва в 15 лет, Сергей вернулся к танцам. В 2017 году он создал коллектив «Субботея», а восемь месяцев назад — ансамбль «Матаня» исключительно для новичков старше 50 лет.

Среди его учениц — бывшие юристы, бухгалтеры, педагоги. 69-летняя Наталья Пшеничникова, 51 год проработавшая юристом, признается: «Я не думала, что так сложно будет запомнить танцевальные элементы… И для нашего возраста это очень хорошая зарядка».

Сергей начинает с простейших движений, помогая ученицам, которые порой не могут отличить правую руку от левой, поверить в себя. Его цель — не только концерты, но и здоровье.