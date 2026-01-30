От тренировки до партнерства: участники «Активного долголетия» посетили ФОК «Новое Пушкино»

В среду, 28 января, физкультурно-оздоровительный комплекс «Новое Пушкино» распахнул свои двери для особой делегации — участников социальной программы «Активное долголетие» из города Пушкино.

Дружественный визит перерос в значимое событие, сочетающее в себе непринужденное общение, обмен положительными впечатлениями и начало выстраивания конкретных партнерских перспектив.

С первых минут пребывания гости смогли на практике оценить спортивную инфраструктуру, приняв участие в организованной для них тренировке. Встреча прошла при личном участии ключевых руководителей с обеих сторон.

Со стороны комплекса вопросы взаимодействия курировал директор Дмитрий Степаненко, а интересы проекта представляла заведующая его отделением в Пушкино Анастасия Панасюк. Их диалог был сфокусирован на стратегических аспектах будущего совместной работы.

Центральной темой обсуждения стала разработка подходов, которые позволят сделать регулярные занятия физкультурой и спортом для старшего поколения не просто более доступными, но и максимально удобными и безопасными. По итогам конструктивной беседы стороны наметили конкретные шаги для качественного развития сотрудничества.

В ближайших планах — внедрение специализированных тренировочных программ, рассчитанных на возможности и потребности возрастных спортсменов, проведение совместных спортивно-досуговых событий, а также реализация ряда общественно-полезных инициатив, направленных на повышение качества жизни жителей всего Городского округа Пушкинский.