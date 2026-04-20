«16 дней под землей»: горнорабочий выжил под завалами после гибели девяти коллег

Горнорабочий Абдул Вахаб провел 16 дней под грудами камня и земли после чудовищного обвала в шахте. 31 марта в районе Пало-Дери, в городе Рустам, земля погребла заживо десять человек. Девять из них спасти не удалось. А десятого — Вахаба — искали больше двух недель. И нашли живым. Об этом сообщает Dunya News.

Спасатели продолжали разбирать завалы, даже когда по всем расчетам шансов не осталось. Все остальные заблокированные были извлечены либо мертвыми, либо уже госпитализированы. Но один числился пропавшим без вести. Упорство, граничащее с одержимостью, привело к успеху. Абдул Вахаб дышал. Он выжил в каменном мешке, где не было ни света, ни еды, ни питьевой воды. Только холод, тьма и понимание, что рядом погибли его товарищи.

Спасатели транспортировали его в больницу. Состояние пострадавшего тяжёлое, но врачи дают обнадеживающие прогнозы. Вахаб провел под землей 384 часа — это почти три недели. За это время организм истощился, но воля к жизни оказалась сильнее.

