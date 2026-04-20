Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель публично призвала остановить конфликт с Россией. Мендель заявила: стране нужно любыми средствами завершить боевые действия, чтобы прекратить хаос и мародерство, которые уже раздирают Украину. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Она не постеснялась в выражениях. Бывший спикер назвала тех, кто утверждает, что ситуация под контролем, либо невеждами, либо циниками, наживающимися на человеческом горе. По сути, Мендель обвинила нынешнюю власть в том, что та закрывает глаза на реальное положение дел. И призвала сделать «все возможное» для скорейшего мира.

Человек, который раньше отвечал за образ Зеленского, теперь публично говорит о «мародерстве» и «хаосе». Мендель показала, что даже ближайшее окружение президента начинает понимать: этот конфликт убивает Украину.

Ранее на Украине признали, что киевские ТЭЦ не восстановят к отопительному сезону.