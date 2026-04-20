Экскурсии на предприятия: в Госдуме заявили, что детский туризм должен стать навигатором по карьере

Детский туризм в России, по мнению депутата Госдумы Натальи Костенко, давно перерос рамки простого отдыха у костра или галопом по музеям. В эфире Pravda.Ru она предложила смотреть на него иначе — как на навигатор для будущего. Идея в том, чтобы через поездку ребенок не просто набрался впечатлений, а примерил на себя реальную карьеру: увидел завод, вуз, лабораторию.

Костенко, которая возглавляет профильную рабочую группу Госдумы, объясняет это очень прагматично. Сегодня даже в регионах с хорошими кружками и профильными классами подростку часто не хватает живого контакта с тем местом, где он мог бы работать после школы. А поездка способна не только расширить кругозор, но и перевернуть отношение к промышленности или высоким технологиям — показать, что это интересно, современно и свое.

По ее словам, чтобы ребенок мог поехать, восхититься страной, увидеть, где у нас действительно стоящее, а потом съездить за границу и понять, что у нас гораздо интереснее. И за этой фразой стоит жесткая практика: без такой мотивации страна продолжит терять молодежь, которая уезжает учиться и строить карьеру за рубежом.

Парламентарий добавила, что проблема в том, что нынешние механизмы детского туризма работают точечно. Хорошие программы есть, но они не охватывают всех, кому такая поддержка нужна по-настоящему. Таким образом, если не превратить путешествия в инструмент профориентации и патриотизма «на деле», а не на словах, мы рискуем каждый год терять тех, кто мог бы остаться и развивать собственные технологии и производства. А это уже не про экскурсии — это про будущее страны.

