«Сколько денег на карте?»: МВД раскрыло новую схему мошенников

Киберпреступники нашли способ обчистить карту, даже не зная пин-кода. В МВД предупредили о свежей схеме, которая набирает обороты. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Теперь перед тем как украсть деньги, аферисты сначала выясняют, сколько их на счету. Для этого они используют фишинговые формы, которые маскируются под легальные процедуры.

Жертве приходит сообщение с просьбой указать актуальный баланс карты. Якобы «перед началом сделки». Для убедительности мошенники добавляют угрозу: если ввести недостоверные данные, банк заблокирует карту. Россияне, испугавшись, честно пишут сумму. А злоумышленники получают полную информацию о «наличности» и понимают, стоит ли связываться с этой жертвой.

В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД подчеркнули: ни один легальный сервис не использует такой метод проверки. Банки никогда не попросят назвать баланс в ответ на внезапное сообщение. Это чистой воды развод.

Если вы получили подобное письмо или смс — игнорируйте. Не переходите по ссылкам, не вводите данные. Лучше перезвоните в банк по официальному номеру и уточните, не ведутся ли какие-то работы. Скорее всего, вам скажут, что это мошенники.

