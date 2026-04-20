«Умер в небе»: в возрасте 63 лет скончался скрипач и экс-ректор Консерватории Сергей Стадлер

Музыканту стало плохо на борту самолета, следовавшего из Петербурга в Стамбул. Экипаж экстренно посадил лайнер, но прибывшие медики уже ничем не могли помочь. Сердце маэстро остановилось.

Стадлер был уникальной фигурой в мире музыки. Выходец из легендарной ленинградской династии, он впервые взял скрипку в пять лет, искренне полагая, что все люди на Земле играют на каком-то инструменте. Его педагогами были Давид Ойстрах, Леонид Коган и Михаил Вайман. В 1995 году он стал первым в истории, кому доверили играть в открытых концертах на легендарной скрипке Гварнери дель Джезу «Il Cannone». Этот инструмент принадлежал самому Паганини.

Стадлер руководил Петербургской консерваторией с 2008 по 2011 год, а в 2013-м основал Симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Всего за 11 лет он превратил его в один из ведущих коллективов страны. Всего два дня назад, 18 апреля, он давал концерт в Мальтийской капелле. Это выступление стало его последним.

Ранее были раскрыты причины смерти пародиста Пугачевой