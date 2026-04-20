«Роковое стечение обстоятельств»: раскрыты причины смерти пародиста Пугачевой

Смерть 57-летнего Алексея Золотова, известного как официальный двойник Аллы Пугачевой, оказалась трагическим стечением обстоятельств. Источник из окружения артиста раскрыл ТАСС подробности того, что случилось 19 апреля.

По словам собеседника агентства, причина смерти — диабет в совокупности с несчастным случаем. У пародиста произошел резкий скачок сахара в крови и это вызвало потерю сознания. Мужчина упал, не успев выключить воду.

Дом начало затапливать. Алексей долгое время лежал в холодной воде. В результате наступило переохлаждение организма.

«Причина — диабет в совокупности с несчастным случаем, роковое стечение обстоятельств», — сказал собеседник агентства.

Ранее в социальных сетях арт-фестиваля «Пугачевская весна» сообщили, что Золотов ушел из жизни 19 апреля. Прощание с ним назначено на 22 апреля.

Алексей Золотов был не просто пародистом. Он получил широкую популярность именно как официальный двойник Аллы Пугачевой. Кроме того, артист основал и возглавлял собственный Театр эстрады миниатюр и пародий. Он также являлся идейным вдохновителем и постоянным участником фестиваля «Пугачевская весна». Коллеги и поклонники скорбят о безвременной утрате.