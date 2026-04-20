Смартфон взорвется от гвоздя, а не от VPN: эксперты Realme Russia развеяли миф

Слух о том, что VPN может перегреть смартфон до взрыва, звучит жутковато, но инженеры Realme Russia поставили в этом вопросе жирную точку: это невозможно. В беседе с Hi-Tech Mail в компании объяснили , почему современные устройства просто неспособны на такую опасность.

Так, на заре смартфонов — лет 10–12 назад — упаковка и шифрование данных через VPN реально грузили процессоры, потому что криптографию гонял софт, а не железо. Но уже последние десять лет в любом чипе есть аппаратный криптоблок. Он создавался не для VPN, а вообще для всей современной жизни: банковские приложения, бесконтактная оплата, защита Wi-Fi, госуслуги, интернет-магазины — все это постоянно использует криптографию. Без нее любой пароль можно было бы перехватить как открытку. И эти блоки на процессорах начиная с 2020-го года спокойно прокачивают гигабайты данных в секунду. Добавка нагрузки от VPN — около 3%, как от фонового прослушивания музыки или приложения супермаркета. Ни о каком критическом нагреве речи не идет.

Более того, даже если представить фантастический сценарий, где что-то пошло не так, — питанием управляет независимая платформа. Она просто ограничит ток или остановит зарядку, как только температура батареи поднимется выше 45 градусов. А для реального взрыва аккумулятора, по словам инженеров, нужно либо проткнуть его гвоздем, либо использовать кустарное зарядное устройство с оголенными контактами. VPN тут решительно ни при чем.

В зоне риска — только смартфоны, выпущенные до 2015 года. Те самые, на Android 5–6 и старых iOS. Они давно устарели, у них нет аппаратной криптографии, а аккумуляторы за годы эксплуатации деградировали. Но и в них VPN не «взрывает» телефон, просто может вызвать ощутимый нагрев — и то на фоне других проблем. А реальные причины перегрева современных смартфонов, по данным специалистов указанной компании, совсем иные: глубоко изношенная от старости батарея (увеличивается внутреннее сопротивление), слабый уровень сигнала сети (радиомодуль выкручивает мощность на максимум в поисках вышек), толстые чехлы-термосы и, главное, долгое пребывание телефона под открытым солнцем. Особенно если при этом качать тяжелые файлы через сотовую сеть или снимать видео в 4K на максимальной частоте кадров. Вот это действительно греет. А VPN здесь — не более чем безобидный козел отпущения.

Ранее подполковник спецслужб в отставке оценил слухи об апокалипсисе с VPN в России.