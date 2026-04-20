Ушибы и переломы: почти 500 рязанцев обратились в травмпункт за неделю

За прошлую неделю, с 13 по 19 апреля, в рязанский Амбулаторно-травматологический центр при БСМП выстроилась внушительная очередь из пострадавших — помощь понадобилась 488 пациентам. Об этом сообщает издание 7info.

Если разобрать цифры, становится понятно, с чем люди приходят чаще всего. Абсолютный лидер среди травм — ушибы: их зафиксировали 208 случаев. На втором месте переломы (127 обращений), затем растяжения (77) и раны (53). Проще говоря, каждый третий пациент покинул центр с гипсом или бандажом.

Но важно знать не только статистику, но и географию помощи. БСМП берет на себя жителей всех районов Рязани, кроме Октябрьского — тем прямая дорога в травмпункт городской больницы № 11. А если травма связана с глазами, то уже не сюда, а в ОКБ имени Семашко. И главное правило: ребенок — только в детскую областную клиническую больницу.

