Как не нарваться на дилетанта? Более 510 экскурсоводов в Нижегородской области официально подтвердили квалификацию

В Нижегородской области официально подтвердили свою квалификацию уже более 510 экскурсоводов и гидов-переводчиков. Это не просто статистика, а выполнение требования, которое сегодня действует на всей территории страны: без аттестации работать в этой сфере просто нельзя. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Как пояснил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев, речь идет не о формальной галочке, а о качестве. Аттестованный специалист — это гарантия того, что турист получит достоверную информацию, безопасный маршрут и доверие к индустрии в целом. И цифра в 510 человек — только начало, работа продолжается.

Отдельный акцент министр сделал на экологическом туризме. Сейчас это одно из самых востребованных направлений внутреннего туризма: люди устали от городов и хотят в леса, к озерам, на заповедные тропы. Но без грамотных гидов такие маршруты могут навредить природе. Поэтому экопросвещение и перераспределение нагрузки с хрупких экосистем на подготовленные тропы — задача не менее важная, чем просто показать красивый вид.

Кроме того, в регионе уже запустили образовательную программу для таких кадров. С марта по октябрь 2026 года больше 350 человек обучат на базе туристского клуба при поддержке нацпарка «Нижегородское Поволжье» и Президентского фонда природы. Среди них — 25 инструкторов экотуризма и 30 экскурсоводов именно для особо охраняемых территорий.

Турист теперь может быть уверен, что гид с нагрудной идентификационной карточкой и записью в федеральном реестре — не случайный человек с улицы. Аттестация проходит в два этапа: сначала тестирование, потом практическая часть — фрагмент реальной экскурсии на русском или иностранном языке. Все прозрачно, все на «Госуслугах», подробности — на сайте областного Минтуризма.

