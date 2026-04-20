Вода уходит: Ока в Рязани упала на 22 см за сутки

По состоянию на полдень 20 апреля паводковая обстановка в Рязанской области продолжает улучшаться. ГУ МЧС и местный гидрометцентр фиксируют устойчивое снижение уровня воды на большинстве рек, и это уже приносит первые ощутимые результаты. Об этом сообщает издание 7info.

За минувшие сутки Ока в границах Рязани упала на 22 сантиметра — сейчас уровень держится на отметке 382 сантиметра выше нулевого поста. В Старой Рязани вода ушла на 12 сантиметров, в Касимове — на пять. Но настоящий рекорд поставила река Проня у населенного пункта Быково: там уровень рухнул сразу на 72 сантиметра за сутки. Единственное исключение — Мокша в Кадоме, где случился небольшой подъем на пять сантиметров, но на общую картину это почти не влияет.

За прошедшие 24 часа от воды освободились один низководный мост в Спасском округе и один приусадебный участок в самой Рязани. Однако расслабляться рано: под водой все еще остаются четыре моста, пять участков дорог и 93 приусадебных участка. Из-за этого восемь населенных пунктов пока отрезаны от большой земли — но для них уже работают шесть лодочных переправ.

МЧС подчеркивает, что жизнеобеспечение не нарушено, а эвакуация никому не требуется. Вода уходит, и уходит довольно быстро — особенно если судить по Проне. Остается дождаться, когда освободятся и остальные мосты, но тенденция явно позитивная.

