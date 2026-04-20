Хирург-колопроктолог предупредил о скрытой связи метеоризма и рака

Обычное вздутие живота, которое многие списывают на съеденный бургер или газировку, может оказаться тихим убийцей. Об этом сообщает Daily Mail.

Хирург-колопроктолог Джеймс Кинросс сделал пугающее заявление: чрезмерный метеоризм способен указывать на развитие рака кишечника. Особенно если к газам добавляются другие «звоночки». Врач уточнил: само по себе газообразование — норма. Но когда оно становится чрезмерным, сопровождается неприятным запахом и изменениями стула, это повод бить тревогу.

Опухоли нарушают пищеварение, вызывая постоянное скопление газов. И если такая картина держится дольше шести недель — бегом к врачу. Не откладывайте. Кинросс также обратил внимание на сероводород — газ, который образуется при переработке жирного мяса и сахара. Его избыток повреждает слизистую кишечника, провоцирует хроническое воспаление. А воспаление, как известно, — идеальная почва для раковых клеток. По сути, каждый фастфуд-обед может стать кирпичиком в фундамент будущей опухоли.

Ранее врач-диетолог раскрыла, кому опасен даже один зубчик чеснока.