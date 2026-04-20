Нитратов нет, а овощи опасны: в Нижегородской области 297 кг овощей забраковали из-за нарушений хранения

С начала года нижегородский Роспотребнадзор не пустил на прилавки почти 300 килограммов овощей и фруктов. Цифра точная — 297 кг, и за ней стоит обычная, но от того не менее важная история о том, как свежие продукты внезапно становятся опасными. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Специалисты проверили 383 пробы плодоовощной продукции. Смотрели по всем фронтам: химию, микробиологию, паразитов, радиацию и ГМО. И тут парадокс — по этим пунктам большинство образцов оказались чисты. Вредных веществ не нашли, радиационный фон в порядке, генная инженерия ни при чем.

А проблема нашлась в другом. Овощи и фрукты снимали с продажи вовсе не из-за «нитратов из телевизора». Реальная причина — банальное, но массовое нарушение условий хранения, истекшие сроки годности и отсутствие маркировки. То есть продавец сам не мог сказать, откуда товар приехал и сколько он уже лежит. В нескольких случаях лаборатория подтвердила прямое несоответствие техническим регламентам.

Виновников уже привлекли к административной ответственности, а ситуацию взял на контроль Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что детские сады Дальнего получили предписания Роспотребнадзора.