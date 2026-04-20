Массовый рейд в Рязани: полиция изъяла 215 литров нелегального алкоголя за выходные

За минувшие пятницу и выходные рязанская полиция провела массированную профилактическую отработку — и в самом городе, и по области. Под прицел попали сразу несколько сфер: общественный порядок, миграционный режим и теневая торговля спиртным. Об этом сообщает издание 7info.

Итог по миграционному блоку оказался внушительным: выявлено 38 нарушений законодательства со стороны иностранных граждан. Причем наказали не только их — к ответственности привлекли и троих российских работодателей, которые нарушили правила привлечения мигрантов к труду. То есть бьют по всей цепочке: и по тем, кто незаконно работает, и по тем, кто незаконно нанимает.

На улицах Рязани и в центре города задержали 60 человек — их противоправная деятельность была пресечена прямо на месте. А вот отдельная история развернулась вокруг алкоголя. Полицейские нашли три торговые точки с грубыми нарушениями: магазин на улице Бабушкина в Рязани, сельский магазин в Вышгороде (Рязанский район) и еще один — в городе Рыбное. Оттуда изъяли в общей сложности 215 литров спиртных напитков.

