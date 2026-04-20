«Спаси жизнь младенца»: в Крыму ищут доноров с редкой кровью для спасения новорожденных

Крымские врачи бьют тревогу: на счету каждая капля редкой крови. Заместитель главного врача Республиканского Центра крови Антон Скоромный объявил о срочном поиске доноров с отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает «Крым Радио».

Им предстоит сдать антирезусную плазму — препарат, который напрямую спасает жизнь младенцам при резус-конфликте матери и плода. Без него новорожденные рискуют погибнуть от тяжелой гемолитической болезни.

Кто может стать донором? Женщины до 55 лет с отрицательным резусом, чья беременность была больше года назад, а грудное вскармливание уже завершено. Перед сдачей у потенциального донора проверят титр антител — именно эти клетки станут лекарством. Процедура сбора плазмы, по словам Скоромного, автоматическая и совершенно безболезненная. Но добровольцев катастрофически не хватает.

Для крымских семей, где будущая мама имеет отрицательный резус, а папа — положительный, эта плазма — единственный шанс родить здорового ребенка. Без своевременной инъекции организм матери может начать вырабатывать антитела, атакующие эритроциты плода. Итог — выкидыш, тяжелые поражения мозга или смерть младенца после родов.

