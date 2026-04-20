Даже на фоне жесткой политической риторики и санкционной войны экономические связи России с Европой не просто теплятся, а вполне себе работают. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире программы «Точка зрения» на Pravda.Ru объяснил эту парадоксальную ситуацию без лишних эмоций — просто с позиции прагматизма.

По его словам, Россия продолжает поставлять в Европу то, без чего европейская промышленность пока не может обойтись. Это не только привычные удобрения и уголь. Самый показательный пример — титан, прежде всего поставляются во Францию титановые конструкции для аэробусов. Значительная доля деталей для крупных авиалайнеров производится на уральских предприятиях, и быстро заменить этот источник у Европы просто не получится. Глобальная промышленность построена так, что системная зависимость оказывается сильнее политических деклараций.

Эксперт раскрыл, зачем это нужно Москве. Объяснение предельно прагматичное: доходы от внешней торговли остаются важнейшей частью поддержания экономики и выполнения социальных обязательств внутри страны. Рвать цепочки, которые приносят реальные деньги, ради демонстрации силы — непозволительная роскошь.

По его мнению, тем не менее у этой картины есть и неприятный вывод. Запад, получая от России стратегическое сырье и компоненты, продолжает действовать без серьезных рисков для себя. Противоречие налицо: риторика жесткая, а экономическая реальность диктует свое. И пока Европа не столкнется с прямыми и болезненными последствиями разрыва, эта двойственная ситуация будет сохраняться. Москва это понимает и действует не как обиженный партнер, а как рациональный игрок.

Ранее сообщалось, что импорт машин из ЕС упал на 20%.