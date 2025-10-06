От волейбола до шахмат: в Кашире определили стартовые составы Единой школьной лиги Подмосковья

Во Дворце спорта «Юбилейный» в Кашире состоялась официальная церемония жеребьевки Единой школьной лиги Московской области, знаменующая старт одного из самых масштабных спортивных проектов региона.

В новом сезоне, который начнется в октябре, участие примут около четырех тысяч команд, что составляет свыше 30 тысяч школьников со всего региона. Замглавы городского округа Кашира Светлана Троицкая, приветствуя участников, пожелала юным спортсменам ярких побед и новых рекордов.

Отметим, что соревнования пройдут по четырем спортивным дисциплинам: волейбол, баскетбол 3х3, шахматы и футзал. Спортивная борьба начнется с отборочного этапа внутри муниципалитетов. Право представлять Каширу на региональном уровне будут оспаривать 11 команд из школ №1, №2, №3, №4, №7, №9, №10, школы-интерната, а также Барабановской, Богатищевской и Тарасковской школ.

Участники смогут не только показать себя и проверить свои силы, но и посетить мастер-класссы, а также встретиться с легендами отечественного спорта. В число профессиональных наставников проекта вошли такие известные личности, как футболист Евгений Алдонин, шахматист Сергей Карякин, футболист Роман Широков и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Команды, показавшие высшие результаты по итогам соревнований, получат кубки, дипломы, медали и индивидуальные призы. Этот проект не только выявляет сильнейших, но и создает мощный стимул для вовлечения молодежи в регулярные занятия спортом.