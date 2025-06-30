Отборочный тур фестиваля «Город танцует в парках» успешно завершился в Наро-Фоминске

В Центральном парке Наро-Фоминска вновь воцарила праздничная атмосфера творчества и танца. Третий сезон фестиваля «Город танцует в парках» ознаменовался успешным проведением отборочного тура.

На импровизированной сцене продемонстрировали свое мастерство 10 сильнейших танцевальных коллективов нашего округа, представив публике наиболее запоминающиеся и новаторские постановки. Опытное жюри, во главе с известным деятелем искусства, заслуженным артистом России и художественным руководителем фестиваля Егором Дружининым, оценивало профессионализм, артистическую выразительность и оригинальность участников.

Наталья Трофимова, заместитель главы Наро-Фоминского городского округа, обратилась к участникам с пожеланиями успешного выступления, позитивных эмоций и незабываемых впечатлений.

После завершения конкурсной части, профессиональные исполнители танцевального проекта порадовали жителей и гостей округа своими лучшими номерами.

«Заметно, что здесь поклоняются танцу, и особенно приятно видеть такую значительную поддержку со стороны зрителей – это мотивирует артистов и превращает фестиваль в настоящий праздник творчества», – отметил Егор Дружинин.

Победителями отборочного тура, представляющими Наро-Фоминск на следующем этапе фестиваля, стали ансамбль эстрадного танца «Экспромт» и Борздова Кристина.