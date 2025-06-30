Отборочный тур фестиваля «Город танцует в парках» успешно завершился в Наро-Фоминске
Фото: [Администрация Наро-Фоминского городского округа]
В Центральном парке Наро-Фоминска вновь воцарила праздничная атмосфера творчества и танца. Третий сезон фестиваля «Город танцует в парках» ознаменовался успешным проведением отборочного тура.
На импровизированной сцене продемонстрировали свое мастерство 10 сильнейших танцевальных коллективов нашего округа, представив публике наиболее запоминающиеся и новаторские постановки. Опытное жюри, во главе с известным деятелем искусства, заслуженным артистом России и художественным руководителем фестиваля Егором Дружининым, оценивало профессионализм, артистическую выразительность и оригинальность участников.
Наталья Трофимова, заместитель главы Наро-Фоминского городского округа, обратилась к участникам с пожеланиями успешного выступления, позитивных эмоций и незабываемых впечатлений.
После завершения конкурсной части, профессиональные исполнители танцевального проекта порадовали жителей и гостей округа своими лучшими номерами.
«Заметно, что здесь поклоняются танцу, и особенно приятно видеть такую значительную поддержку со стороны зрителей – это мотивирует артистов и превращает фестиваль в настоящий праздник творчества», – отметил Егор Дружинин.
Победителями отборочного тура, представляющими Наро-Фоминск на следующем этапе фестиваля, стали ансамбль эстрадного танца «Экспромт» и Борздова Кристина.
«Я не перестаю убеждаться – сколько талантливых, креативных и нацеленных на результат людей проживает рядом с нами! Выступление наших ребят подарило зрителям заряд энергии и покорило жюри. Поздравляю с заслуженным триумфом! Наро-Фоминский округ верит в вас и с нетерпением ждет новых достижений в финале фестиваля», – заявил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.