Ментол сушит, а чай вредит: врач объяснил, как на самом деле спасать севший голос

Привычка переходить на шепот, пить обжигающий чай с цитрусами и сосать мятные пастилки при первых признаках осиплости часто приводит к абсолютно обратному эффекту. Президент Российской общественной академии голоса, доктор медицинских наук Лев Рудин предупредил, что популярные домашние рецепты нередко создают колоссальную нагрузку на голосовые складки и усугубляют воспаление. Его рекомендации и предостережения передает REGIONS .

Наши голосовые складки подвергаются серьезному испытанию даже во время обыденной беседы. Постоянный шум вокруг, эмоциональные перегрузки, привычка кричать, курение и попытки перенести простуду «на ногах» приводят к травматизации связок, постоянной сипоте и даже полной потере речи. Если игнорировать проблему, банальный оттек рискует перерасти в хронический ларингит, появление опасных полипов или узелков.

В группе риска традиционно находятся те, для кого речь — рабочий инструмент: педагоги, артисты, дикторы, юристы и менеджеры. Как делится актриса Яна Сексте, на съемках голосовой аппарат колоссально страдают из-за десятков дублей, сухого воздуха студий, мороза и банального волнения. При этом в актерской среде хорошо знают: полутон и шепот «в кадре» нагружают гортань ничуть не меньше, чем громкие моно сцены на подмостках театра.

Специалисты выделяют пять главных заблуждений, которые только мешают восстановлению:

Миф 1: Шепотная речь бережет гортань. На самом деле шепот заставляет складки напрягаться сильнее. При недомогании правильнее говорить тихо обычным тоном, а еще лучше — соблюдать полный режим тишины.

Миф 2: Обжигающий чай с лимоном лечит горло. Высокая температура жидкости и кислый сок агрессивно раздражают без того воспаленную слизистую. Пользу принесет только чистая вода комнатной температуры.

Миф 3: Ментоловые леденцы облегчают дыхание. Ментол сильно пересушивает ткани и провоцирует кашель, а каждый прокашливающий позыв травмирует связки.

Миф 4: При осиплости сразу нужны антибиотики. Острые ларингиты обычно имеют вирусную природу, против которой антибактериальные препараты бесполезны. Назначать их должен только врач.

Миф 5: Если нет боли — связки в порядке. Отсутствие болевых ощущений обманчиво. Обезболивающие спреи лишь маскируют симптомы: человек перестает чувствовать дискомфорт и продолжает перегружать воспаленный орган, усугубляя патологию.

Если осиплость или изменение тембра не проходят в течение недели, необходимо срочно записаться к фониатру или ЛОРу. Современные методы диагностики, такие как электроглоттография (ЭГГ), позволяют оценить динамику колебания складок и выявить нарушения на самых ранних стадиях. Как подчеркивает Лев Рудин, своевременный визит к специалисту помогает решить проблему мягкой терапией и изменением голосового режима, не доводя дело до хирургического стола.