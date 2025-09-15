«Отбросы со всего футбольного мира»: Соловьев возмутился покупкой клубами Медиалиги «западных пенсионеров»

Чемпион Европы в составе сборной Португалии и победитель Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» сыграл за «Альфа-Банку» в Кубке лиги против «Амкала» (1:3) и отметился забитым мячом.

«Я тут прочитал на каком-то околоспортивном сайте, что вот такое счастье — к нам покупают западных пенсионеров и привозят в какую-то Медиалигу! И вот они, наконец, играют в России! Наконец-то старичье и отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний, и какое счастье — их привозят сюда!» — возмутился Соловьев.

38-летний Нани завершил профессиональную карьеру в 2024 году. Футболист выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Валенсию» и «Лацио».

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин пристыдил профессиональные клубы за то, что они проигрывают медиакомандам в матчах Кубка России.