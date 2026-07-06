Отцу Блиновской вернули квартиру и имущество на ₽50 млн

Речь идет об апартаментах площадью около 80 кв. метров, а также машино-месте и кладовке в элитном жилом комплексе «Донской Олимп» в Четвертом Верхне-Михайловском проезде. Изначально эта недвижимость принадлежала Останину. Однако в марте Арбитражный суд постановил выставить ее на торги, посчитав, что Блиновская могла фиктивно переписать активы на отца, чтобы скрыть их от налоговых органов.

Останин на протяжении всех судебных заседаний настаивал на своей правоте. Он утверждал, что приобрел недвижимость на собственные средства, а его доход за несколько лет превысил ₽500 млн. Отец блогерши является владельцем сети ветеринарных клиник, и именно этот бизнес, по его словам, позволил ему заработать на покупку жилья.

Тем временем сама Блиновская отбывает наказание в исправительной колонии (ИК) № 1 во Владимирской области. В апреле 2023 года против нее было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Следствие установило, что блогер занизила доходы и не уплатила ₽918 млн налогов, используя схему дробления бизнеса. В марте 2025 года суд приговорил ее к пяти годам колонии, позже наказание смягчили до 4,5 лет.

Сейчас Блиновская работает в колонии швеей. Ее месячный заработок составляет около ₽6700. За полгода она заработала ₽36 тысяч. Для сравнения: в лучшие времена ежемесячный доход блогера достигал ₽100 млн.

Ранее сообщалось, что прокуратура обжаловала приговор автору блога «Матерь Бложья» Александре Митрошиной.