Отец Ивана Урганта женился в третий раз

Для отца известного телеведущего Ивана Урганта это уже третий брак. Ранее он был женат на актрисах Валерии Киселевой (мать Ивана) и Алене Свинцовой.

Андрей Ургант рассказал, что со своей нынешней избранницей познакомился давно, еще в начале 2000-х. Елена нечасто появляется на публике, и про нее мало что известно. По словам актера, с появлением новой хозяйки его дом обрел порядок и покой.

«Считаю, если у мужчины в почти 70 лет нет жены, выглядит это странно. Невольно напрашиваются вопросы: может, он тяжко болен, или психопат, или, того хуже, он ест своих жен» – пошутил Ургант.

Сегодня Андрею Урганту исполняется 67 лет.