Отец Шарлота назвал виновных в сжигании его сыном паспорта гражданина РФ

По словам отца российского певца Валерия Шарлота, его сын Эдуард публично сжег свой российский паспорт на фоне влияния «тусовки». Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что артист воспитывался в интеллигентной семье, где никогда не присутствовали «диссидентские настроения».

По мнению Валерия Шарлота, с сыном они не общались год, а о его возвращении на родину отец узнал из прессы.

Он добавил, что причин возвращения певца на родину он не знает.