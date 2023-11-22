Отец Шарлота назвал виновных в сжигании его сыном паспорта гражданина РФ
Фото: [©Павел Бедняков/РИА Новости]
По словам отца российского певца Валерия Шарлота, его сын Эдуард публично сжег свой российский паспорт на фоне влияния «тусовки». Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что артист воспитывался в интеллигентной семье, где никогда не присутствовали «диссидентские настроения».
По мнению Валерия Шарлота, с сыном они не общались год, а о его возвращении на родину отец узнал из прессы.
Он добавил, что причин возвращения певца на родину он не знает.