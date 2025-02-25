Отец Влада Галкина впервые не смог приехать на могилу сына в день его смерти

Борис Галкин, отец российского актера Влада Галкина, впервые не смог приехать на могилу сына в годовщину его смерти, пишет журнал The Voice.

Владислав Галкин ушел из жизни 15 лет назад. В этом году день памяти совпал с болезнью Бориса, который сейчас лечится от пневмонии.

67-летний Борис Галкин признался, что состояние здоровья не позволяет ему посетить могилу сына, который похоронен на Троекуровском кладбище.

«В этот день, если я в Москве, еду на кладбище. В этот раз не получится, у меня воспаление легких», — пояснил Борис Сергеевич.

Влад Галкин, которому было всего 38 лет, был найден мертвым на съемной квартире на улице Садовая-Спасская в Москве 25 февраля 2010 года. Первым о судьбе сына после того, как он перестал выходить на связь, забеспокоился именно Борис Сергеевич.

Официальной причиной смерти актера является острая сердечная недостаточность, однако его отец не согласен с этой версией. Он утверждает, что в деле присутствуют признаки насильственной смерти. Борис Галкин отмечал, что в квартире сына была обнаружена кровь на стене и бокалы с томатным соком, который Влад, по его словам, никогда не пил.

Борис Сергеевич считает, что Владислав стал жертвой преступления. Он предполагает, что мотивом убийства сына могли стать деньги. Незадолго до своей смерти актер снял большую сумму денег в размере $136 тыс.

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