Открытое первенство городского округа по горнолыжном спорту прошло в Подольске

Более двухсот спортсменов приняли участие в соревнованиях по горнолыжному спорту в Подольске. Традиционные соревнования посвящены основоположнику этого вида спорта в Подольске Михаилу Кузнецову.

Отмечается, что в числе почетных гостей были председатель комитета по физической культуре и спорту Вячеслав Назаров, председатель Совета депутатов городского округа Алексей Никулин, сын Михаила Кузнецова Андрей Кузнецов, первый чемпион Подольска по горнолыжному спорту Александр Семенов.

Победители первенства получили сертификаты на 15 тысяч рублей, серебряные и бронзовые призеры — на 10 и 5 тысяч рублей соответственно.

Так, участница из Москвы Александра Ерофеева заняла второе место. По словам мамы девочки, в горнолыжный спорт ребенка привели по рекомендации врача, для укрепления иммунитета.