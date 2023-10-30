Открытый чемпионат и первенство стран ШОС Федерации кикбоксинга России провели в Раменском

Открытый чемпионат и первенство стран ШОС Федерации кикбоксинга РФ прошел в подмосковном Раменском. За победу в соревнованиях в общей сложности боролись семь сотен спортсменов из шестнадцати стран. Победителей определили в шести дисциплинах.

По итогам соревнований в общем медальном зачете победителем была признана российская команда. Она получила 416 медалей, в том числе 146 золотых, 119 серебряных и 151 бронзовую. На втором места белорусская команда, на третьем — команда из Индии.

В рамках соревнований провели гала-финалы любительского кикбоксинга и международный профессиональный турнир ФКР ПРО 6. Кроме того, был подписан Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве по кикбоксингу на международном уровне. Его участниками стали РФ, Индия, КНР, Алжир, Афганистан, Армения и Грузия.