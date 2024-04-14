Открытый кубок «АСК» по карате среди детей состоялся в подмосковном поселке Лесные Поляны

Отмечается, что данный турнир состоялся впервые, его организовал Спортивный клуб «Хидза», который работает на базе Дома культуры. Спонсором мероприятия выступила компания из поселка Челюскинский, благодаря чему стало возможным не только проведение турнира, но и вручение солидных призов юным каратистам.

«В состязаниях участвовало 15 команд, мы разыграли 52 комплекта кубков, медалей и дипломов. Всего на спортивной арене выступили около 250 ребят в возрасте до 17 лет включительно из разных муниципалитетов Московской области, а также из столицы и Ярославля. Многие приехали издалека и боролись на очень высоком уровне», – сказал главный тренер Спортивного клуба «Хидза» Ислам Рустамов.

Зрители в ходе соревнований постоянно подбадривали бойцов, и ребята выкладывались «по полной», не щадя ни себя, ни соперников. Спортсмены, имеющие солидный опыт выступлений, работали на турнире в качестве судей.