«Открытый ринг»: 12 боксеров Городского округа Пушкинский завоевали золото на турнире по боксу

Спорткомплекс «Правда» в Правдинском стал площадкой для турнира по боксу «Открытый ринг». В соревнованиях приняли участие более 80 юных спортсменов из Городского округа Пушкинский и соседних городов.

Особенно успешно выступили воспитанники спортшколы «Ивантеевка»: 12 боксеров завоевали золотые медали в своих весовых категориях. Отличились Григорий Григорян, Артем Полухин, Степан Семионов, Иван Ананин, Кирилл Сидоренко и другие.

Представители клуба «Эра Бокса» также показали высокий уровень подготовки: шесть спортсменов завоевали золотые медали, а команда получила почетный кубок за третье место.