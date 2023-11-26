Открытый турнир по большому теннису состоялся в подмосковном Павловском Посаде

Накануне в Академии тенниса «Максим» в Павловском Посаде прошел Открытый турнир, посвященный Дню сотрудника правоохранительных органов в год 100-летия «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Среди почетных гостей на открытии турнира присутствовали: первый заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов, советник заместителя председателя ФСО «Динамо» Андрей Тиунов, советский и российский теннисист и тренер, заслуженный мастер спорта Константин Пугаев, ветеран службы внешней разведки, член попечительского совета ВНИИ МВД России Николай Еремин.

Президент федерации тенниса Павлово-Посадского городского округа Сергей Коврижных, совместно с почетными гостями, тепло поприветствовали участников турнира, пожелав удачи, спортсменам. Отмечается, что сын народного артиста России Андрей Караченцев принимал участие в данном турнире уже не первый раз.

Примечательно, что торжественная церемония открытия мероприятия завершилась зажигательным выступлением коллектива современного танца «Фри денс».