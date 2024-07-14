Открытый вокальный конкурс «Битва хоров» прошел в подмосковном Зарайске

Вокальный конкурс хоровых и вокальных коллективов «Битва хоров» среди граждан старшего поколения прошел на сцене Дворца культуры имени В. Н. Леонова в Зарайске. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что в конкурсе приняли участие творческие коллективы и солисты из Зарайска, Звездного городка, Серпухова, Коломны (Озеры), Сергиева Посада, Луховиц, Павловского Посада, Шатуры (Рошаль), Одинцова (Голицыно), Ступина и других городов.

С приветственным словом к участникам обратились заместитель главы городского округа Зарайск Раиса Дмитриевна Гулькина и директор ГАУ СО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации „Серебряно-Прудский“ Екатерина Александровна Родионочева.

Участники продемонстрировали свое мастерство и талант, исполнив песни разных жанров и эпох. Каждый коллектив вложил в свои выступления частичку души.