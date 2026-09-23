«Хочу заказать баню из бруса»: пристав хитростью вывел на встречу блогера-должника по алиментам

В Кемеровской области сотрудники ФССП задержали мужчину, который накопил крупную задолженность по алиментам. Речь идет о сумме свыше ₽1,5 млн. Об этом информирует пресс-служба ГУФССП России по региону, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным ведомства, должник продолжительное время избегал встреч с приставами. При этом он не сидел без дела: как индивидуальный предприниматель занимался строительством, а также вел блог, где продвигал собственные услуги.

Чтобы выйти на след мужчины, пристав пошел на хитрость, отметили в ведомстве. Он отправил ему сообщение, представившись клиентом, желающим заказать баню из бруса. Однако на встречу вместо заказчика явился сотрудник ведомства. В ходе разговора выяснилось: строитель задолжал своему несовершеннолетнему ребенку более ₽1,5 млн алиментов. Более того, с ребенком он не виделся свыше пяти лет.

По данным ведомства, в отношении мужчины составили протокол за неуплату алиментов. Суд назначил ему обязательные работы. Ранее сообщалось, что приставы Кузбасса периодически вынуждены представляться другими специалистами, чтобы лично встретиться с должниками по алиментам.