Медсестра из Раменского купила квартиру по «Соципотеке»

Медсестра из Раменского округа Анна Ракова, которая работает в процедурном кабинете отделения ЦАОП ГБУЗ МО «Раменская больница», приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, новая участница узнала про нее из средств массовой информации. Получить региональную меру поддержки получилось не сразу, но сейчас медик уже готовится к переезду в собственную квартиру.

«У меня разнополые дети, поэтому купили трехкомнатную квартиру в Раменском. Сейчас в ней идет ремонт, заканчиваем делать электрику. Переехать планируем уже к новому году. Планировка квартиры хорошая, есть гардеробная и просторная лоджия. На придомовой территории большая площадка для детей, где они могут гулять в безопасности», — рассказала Анна.

Проект распространяется на несколько категорий специалистов, среди них — медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.