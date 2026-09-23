В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В среду, 23 сентября, на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг и пятницу, 24 и 25 сентября, на большей части региона спрогнозировали I класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +14-16 градусов, ночью — +8-13. Синоптики обещают переменную облачность, дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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