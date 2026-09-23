В Подмосковье экс-гендиректора осудили за невыплату зарплаты в размере более ₽240 млн

В Подмосковье бывший генеральный директор ОАО «Хотьковский автомост» осужден за невыплату заработной платы в размере свыше 240 млн рублей, судья судебного участка № 355 Сергиево-Посадского судебного района вынес приговор в отношении него по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с июня 2025 года по февраль 2026 года организация не выплачивала зарплату 1160 работникам. Гендиректор попытался скрыть реальное финансовое положение предприятия и сохранить деловую репутацию. У него была возможность производить указанные выплаты, однако, он полностью не выплачивал зарплату сотрудникам на протяжении девяти месяцев.

Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по управлению коммерческими организациями на лва года. Задолженности по зарплате были погашены.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.