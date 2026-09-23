«Ваш родственник в аварии»: в Кузбассе будут судить мошенника, выманившего у пенсионерок ₽450 тыс.

Перед судом в Кемеровской области предстанет 36-летний житель Ленинска-Кузнецкого. Его обвиняют в мошенничестве в отношении трех пожилых женщин. Информацию предоставила пресс-служба прокуратуры Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным следствия, мужчина действовал не один, а вместе с сообщником. Начиная с весны 2026 года он обзванивал пенсионеров и выдавал себя за сотрудника полиции. В разговоре он сообщал, что родственник собеседника стал участником дорожной аварии, и убеждал, что проблему можно решить деньгами.

По информации издания, испуганные женщины передавали свои сбережения таксисту. Тот о преступной схеме не догадывался — просто доставлял деньги по нужному адресу. В общей сложности у трех пенсионерок похитили ₽450 тыс. Из этой суммы мужчина оставил себе ₽35 тыс., а остальное перечислил соучастнику.

По данным издания, свою вину житель Ленинска-Кузнецкого признал в полном объеме. Уголовное дело по трем эпизодам мошенничества уже направлено в суд. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, счета и телефон мужчины арестованы.

Ранее сообщалось, что полиция Щелковского округа задержала курьера телефонных мошенников, похитивших у жителя ₽1,8 млн.