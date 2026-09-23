В Подмосковье на торги выставили еще более 150 объектов

На прошлой неделе в Подмосковье на торги выставили 158 объектов, включая 75 земельных участков в аренду, 69 — на продажу, шесть зданий с земельным участком на продажу, три нежилых помещения на продажу, два — в аренду, один объект под водопользование, а также два объекта под сельскохозяйственную деятельность. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

В комитете уточнили, что участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, например, в Кашире сдается в аренду участок для индивидуального жилищного строительства площадью 11,6 соток. Он расположен в деревне Тарасково, начальная цена — 56 420,61 рублей в год.

Бизнесу в муниципальном округе Шаховская предлагается нежилое помещение площадью 39,5 кв. м, начальная цена продажи с торгов составляет 1 647 231 рублей.

Напомним, что выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. В регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.