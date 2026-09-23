В Домодедове наполовину завершили строительство поликлиники в ЖК «Прибрежный Парк»

В жилом комплексе «Прибрежный Парк» в Домодедове группа «Самолет» продолжает строительство поликлиники для взрослых и детей на 216 посещений в смену, стройготовность объекта превысила 50%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После открытия учреждение станет частью формируемой социальной инфраструктуры жилого комплекса, ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году. Там будут работать более 140 специалистов.

На данный момент строители выполняют монтаж индивидуального теплового пункта и тепломеханической части, прокладывают системы электроснабжения и слаботочных сетей, монтируют системы отопления и не только. Площадь поликлиники составит около 4 тыс. кв. м, в трехэтажном здании разместят самостоятельные блоки для приема взрослых и детей, благодаря чему потоки пациентов будут разделены. На прилегающей территории проведут благоустройство.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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