Отметившая 13-летие дочь Киркорова пожаловалась на буллинг

Недавно она поделилась с подписчиками своими переживания по поводу высказываний некоторых людей.

По словам девочки, ее называют «толстой и некрасиво». Алла-Виктория призналась, что ей это очень обидно.

Поклонники наследницы поп-короля поспешили успокоить ребенка, написав, что она настоящая красотка.

«Вообще пушка, ракета», — поддержали Аллу-Викторию комментаторы.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров стал крестным отцом первенца Марины Федункив.