Отметившая 13-летие дочь Киркорова пожаловалась на буллинг
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26 ноября дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории исполнилось 13 лет.
Несмотря на юный возраст, наследница поп-короля активно ведет личный блог.
Недавно она поделилась с подписчиками своими переживания по поводу высказываний некоторых людей.
По словам девочки, ее называют «толстой и некрасиво». Алла-Виктория призналась, что ей это очень обидно.
Поклонники наследницы поп-короля поспешили успокоить ребенка, написав, что она настоящая красотка.
«Вообще пушка, ракета», — поддержали Аллу-Викторию комментаторы.
Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров стал крестным отцом первенца Марины Федункив.