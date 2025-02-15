«Отмороженные астматики»: Тихонов припечатал норвежцев
Олимпийский чемпион Тихонов: не стоит прислушиваться к мнению норвежцев
Фото: [t.me/alexandr_tikhonov_biathlon]
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о намерении норвежцев направить в Международный союз конькобежцев (ISU) письмо с требованием не допускать россиян к международным стартам.
Прославленный спортсмен дал свой комментарий РИА Новости.
«Я норвежцев называю отмороженными. Этот народ никуда нельзя допускать! И такого количества астматиков нет ни в одной стране мира. Поэтому не стоит прислушиваться к отмороженным норвежцам. Им лишь бы быть против», — сказал Тихонов.
Он указал, что бывший президент Международной федерации биатлона Андерс Бессеберг оказался «мошенником и пьяницей», что не добавляет авторитета всему норвежскому спорту.
В декабре прошлого года ISU заявило о решении допустить россиян к отбору на Олимпиаду-2026 по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в одиночных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Норвегия и еще несколько стран решили опротестовать и это, достаточно ограниченное, решение.
Ранее стало известно, что итальянский теннисист Янник Синнер договорился с WADA о минимальной дисквалификации.