Первая ракетка мира Синнер договорился с WADA о минимальной дисквалификации

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и Всемирное допинговое агентство (WADA), согласно которой теннисист отбудет трехмесячную дисквалификацию.

Еще в августе прошлого года в допинг-пробе Синнера обнаружили следы анаболического стероида клостебола. Однако теннисист сумел доказать, что запрещенный препарат попал в его организм случайно — от рук массажиста, который проводил процедуры без перчаток.

WADA признало невиновность спортсмена, но настаивало, что он должен нести ответственность за свое окружение. Процесс грозил затянуться на долгие месяцы, и Синнер решил принять минимальную дисквалификацию. Он пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде.

Ранее итальянский лыжник Лоренцо Бузин, проигравший гонку на Sudtirol Moonlight Classic Александру Большунову, вышел на награждение с итальянским флагом.