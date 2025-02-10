Отношения Блейк Лайвли с еще одной актрисой испортились из-за Джастина Бальдони

Отмечается, что Лайвли обвинила Бальдони в харассменте, из-за чего в актерских кругах начались бурные обсуждения. Сам Бальдони в ответ на эти обвинения обнародовал переписку с актрисой, которая, по его мнению, частично подтверждает его невиновность. В ней представлены спорные сообщения Блейк, в которых она сама флиртует с режиссером.

После этого скандала коллега Лайвли по фильму «Простая просьба» Анна Кендрик потребовала от Блейк извинений, подчеркивая, что возникшие разногласия только навредят другим актерам и команде, участвующих в съемках сиквела. Стоит отметить, что между Лайвли и Кендрик и до этого были накаленные отношения из-за конкуренции.

По информации портала RadarOnline, в первой части фильма «Простая просьба» актерская игра Кендрик критиками была оценена лучше, чем Лайвли. Это побудило актрису заявить о себе более громко. Кендрик потребовала повышения гонорара и отказалась подчиниться требованиям Лайвли, в том числе касающимся порядка имен на постере.

Тем не менее, актрисы смогли добиться компромисса. Имя Кендрик будет указано первым, но на равном уровне с именем Лайвли. Однако это не мешает Анне иногда подшучивать над Блейк на публике.

Ранее исполнитель роли Карлайла Каллена Питер Фачинелли раскрыл секрет знаменитой сцены с Робертом Паттинсоном в «Сумерках».