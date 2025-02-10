Исполнитель роли Карлайла Фачинелли раскрыл секрет знаменитой сцены в «Сумерках»

В одном из интервью он рассказал, что в первом дубле он случайно извинился перед Робертом, хотя его персонаж не спрашивал разрешения на это действие.

«Я наклонился в первый раз, на первом дубле, и сказал: «Извините». Я знал, что Карлайл не спрашивал разрешения, но чувствовал, что он должен был это сделать», — сказал Фачинелли.

Он отметил, что во втором дубле вместо извинений, он решил похвалить Паттинсона, сказав: «Роб, ты такой красивый!». Фачинелли подчеркнул, что именно эта версия сцены стала финальной и вошла в фильм.

В «Сумерках» Карлайл Каллен сыграл ключевую роль, будучи врачом, который спас Эдварда от смертельной лихорадки.

Роберт Паттинсон стал настоящей суперзвездой благодаря своей роли Эдварда Каллена в «Сумерках», первая часть которой вышла в 2008 году и быстро завоевала популярность среди зрителей.

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