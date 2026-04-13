Александр Домогаров впервые откровенно рассказал о духовной связи с бывшей женой Ириной Гуненковой

Александр Домогаров впервые подробно высказался о своей бывшей жене Ирине Гуненковой, с которой расстался в 1990-х годах, сообщает The Voice. Пара прожила вместе 12 лет. Несмотря на развод, они сохраняли теплые и близкие отношения вплоть до ее смерти. Ирина ушла из жизни в августе 2023 года после борьбы с онкологией.

По словам Домогарова, бывшая жена поддерживала его в самые трудные моменты. Он назвал ее человеком, который был для него больше, чем просто друг или родственник. Именно эта духовная близость с Ириной, по признанию актера, часто становилась препятствием в новых отношениях.

Артист отметил, что его избранницам было трудно мириться с тем, что он продолжает общаться с бывшей супругой. Этот факт, по его словам, часто становился причиной разрывов.

«Все мои женщины, которые были со мной рядом, понимали и знали, что есть Ира и есть Саша. Это был мой закон. Понимаю, что мириться с этим очень трудно, у всех есть самолюбие, ощущение и желание быть единственной и любимой», — объяснил Домогаров.

При этом актер не жалеет о разводе с Гуненковой. Он считает их отношения единственно верными в своей жизни и отмечает, что развод не означал разрыва их связи. Однако оставаться вместе дальше, по мнению обоих, было невозможно. И они это понимали.

Артист признался, что жизнь без Ирины для него немыслима, и память о ней остается с ним навсегда.

