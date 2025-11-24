Отправленный в отставку Кудашов посетовал на нехватку времени для общения с руководством «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в интервью «Чемпионату» рассказал , какие сожаления у него остались после увольнения из столичного клуба.

Кудашов был отправлен в отставку 17 ноября. Временно его обязанности исполняет Вячеслав Козлов. После кадровых перестановок «Динамо» проиграло два матча в КХЛ — «Спартаку» (2:4) и «Сибири» (3:4 Б).

Кудашов поблагодарил за поддержку президента клуба Виктора Воронина и члена совета директоров Романа Ротенберга, рассказав, что в разговорах один на один они всегда находили общий язык и понимание.

«Сожалею лишь о том, что не получалось уделять достаточно времени на общение с руководством, на объяснение всех действий и решений, которые предпринимались в команде», — сказал Кудашов.

Он объяснил нехватку общения с руководством загруженностью текущими делами.

Ранее сообщалось, что отставка Кудашова могла быть вызвана его разногласиями с гендиректором клуба Сергеем Сушко.